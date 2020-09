Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Pinot affiche un discours très optimiste !

Publié le 11 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 11 septembre 2020 à 15h36

Forcé de renoncer au classement général depuis la première semaine du Tour, Thibault Pinot court après sa meilleure forme. Alors que la montagne fait son retour ce vendredi, le Franc-Comtois se veut rassurant.

Depuis maintenant une semaine, Thibault Pinot a dit adieu à ses chances de maillot jaune sur le Tour de France 2020. Diminué par une inflammation du sacrum contractée suite à une chute lors de la première étape au départ de Nice, le coureur de la Groupama-FDJ n’a pourtant pas renoncé à briller sur la Grande Boucle et jouera désormais pour aller chercher une victoire de prestige, probablement dans les Alpes. Et à l'instar de Julian Alaphilippe qui s'accroche également, le Franc-Comtois a l’occasion aujourd’hui de tester ses jambes dans le Massif Central, lors de l’étape de ce vendredi, qui relie Châtel-Guyon au Puy Mary.

Touché mais plein d’espoir