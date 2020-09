Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Pogacar lance un avertissement à Roglic !

Publié le 13 septembre 2020 à 10h35 par T.M.

Ce dimanche, les cadors du peloton vont notamment se défier sur les pentes du Grand Colombier. Deuxième au classement général, Tadej Pogacar a tenu à prévenir ses rivaux, et notamment le maillot jaune, Primoz Roglic.

Après deux semaines de course, la grande bataille va enfin se dérouler sur les routes du Tour de France. Ce dimanche, les favoris au maillot jaune ont d’ailleurs un premier rendez-vous avec une étape qui s’annonce dantesque. En effet, les coureurs devront monter 2 ascensions classés en première catégorie avant de se frotter aux pentes du Grand Colombier, classé hors-catégorie, où sera jugé l’arrivée de cette étape. Pour Primoz Roglic, ce sera donc l’occasion d’asseoir un peu plus sa domination sur ce Tour, à moins qu’un de ses adversaires ne brille à l’instar de Tadej Pogacar, le seul à pouvoir le suivre jusque-là. D’ailleurs, le Slovène ne manque pas d’ambitions pour cette étape du Grand Colombier.

« S’il y a la possibilité de prendre quelques secondes… »