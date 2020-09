Cyclisme - Tour de France

Cyclisme - Tour de France : Le manager de Romain Bardet apporte des nouvelles rassurantes !

Publié le 12 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 12 septembre 2020 à 19h36

Touché par une commotion cérébrale après sa chute lors de la 13e étape, Romain Bardet a été contraint d’abandonner le Tour de France. Au lendemain de l’annonce, son manager général a donné des nouvelles rassurantes de l’Auvergnat.

L’information est tombée dans la nuit entre la 13e et la 14e étape du Tour de France, Romain Bardet a été contraint à l’abandon. Le grimpeur auvergnat a chuté en descente alors qu’il était encore bien placé au classement général. Immédiatement remonté sur son vélo, le leader d’AG2R La Mondiale a tout de même terminé l’étape mais a perdu plusieurs minutes dans le final de l’étape. Une décision de poursuivre la course qui peut interroger, et sur laquelle Vincent Lavenu, manager de l’équipe, a été amené à répondre au micro de France Télévisions .

« Pas de danger pour la suite »