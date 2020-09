Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Thibaut Pinot ne donne pas des nouvelles rassurantes !

Publié le 13 septembre 2020 à 13h35 par T.M.

Alors que le Tour de France arrive ce dimanche au sommet du Grand Colombier, pour Thibaut Pinot, ce n’est toujours pas la grande forme.

Au départ du Tour de France, Thibaut Pinot était annoncé comme l’un des grands favoris, lui qui avait digéré son échec de 2019. Toutefois, pour le coureur de la Groupama-FDJ, cela avait mal commencé avec une chute dès la première étape. Une chute que le Français ne s’est finalement pas remis. En effet, dès les premières grosses ascensions de la Grande Boucle, Pinot a été lâché par les favoris, disant par conséquent à ses rêves de remporter le Tour de France. Touché au bas du dos, le coureur de 30 ans n’a pas abandonné et figure toujours dans le peloton. Alors qu’on pouvait s’attendre à le voir désormais jouer des victoires d’étape, cela ne sera pas pour ce dimanche avec l’arrivée au Grand Colombier.

« Je suis limité »