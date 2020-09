Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Pogacar annonce la couleur pour le maillot jaune !

14 septembre 2020

Alors que débutera mardi la 3e et dernière semaine du Tour de France 2020, les deux premiers coureurs du classement général, Roglic et Pogacar, se tiennent en 40 secondes. Le plus jeune des deux prévient son aîné, il compte bien s’emparer du maillot jaune.

Véritable phénomène de cette édition 2020, Tadej Pogacar n’a pas fini de faire le spectacle sur les pentes du Tour de France ! Le jeune leader de l’équipe UAE Team Emirates a déjà signé deux victoires d’étape, à chaque fois devant l’actuel porteur du maillot jaune, son compatriote Primoz Roglic, ultra favori de l’épreuve, qui le devance de 40' au général. Aujourd’hui, seul Pogacar semble en mesure de reprendre le maillot jaune au leader de la Jumbo-Visma, et si l’on en croît l’interview que le jeune Slovène a donné dans L’Équipe , il compte tout mettre en œuvre pour y parvenir.

Le col de la Loze dans le viseur