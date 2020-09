Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le constat d'Egan Bernal après sa grosse défaillance !

Publié le 15 septembre 2020 à 9h35 par A.M.

Vainqueur du Tour de France l'année dernière, Egan Bernal a perdu toutes ses chances de conserver son titre après sa défaillance dans le col du Grand Colombier dimanche. Mais le Colombien n'a aucun regret.

La première arrivée au sommet d'un col classé hors catégorie aura été fatale à Egan Bernal. Lâché des les premières pentes du col du Grand Colombier dimanche, le leader d'INEOS Grenadiers a perdu plus de 7 minutes sur Primoz Roglic et Tadej Pogacar à l'arrivée de l'étape. Désormais 13e au général, à 8'25'' du Maillot Jaune, le Colombien a donc perdu toutes ses chances de conserver son titre. Conscient de sa défaillance et de ne plus jouer la victoire finale dans ce Tour de France, Egan Bernal espère relever la tête dans les Alpes et a de nouvelles ambitions, comme celle de remporter une étape.

«Je n'ai aucun regret par rapport à ce qu'il s'est passé dimanche»