Cyclisme

Cyclisme : Egan Bernal annonce la couleur pour le Tour de France 2021 !

Publié le 14 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur de l’édition 2019 de la Grande Boucle, Egan Bernal est le grand perdant de cette année. Alors que ses espoirs de maillot jaune sont définitivement envolés, le Colombien fait preuve de détermination.

Le coup de tonnerre a eu lieu dimanche sur le Tour de France, Egan Bernal n’est déjà plus en course pour réaliser le doublé. Celui qui s’était emparé du maillot jaune dans les Alpes l’an dernier, les traversera cette année dans la peau d’un coureur qui ne compte plus au classement général. Grand perdant de l’étape qui s’achevait au sommet du Grand Colombier, en ayant concédé 7 minutes 20 sur le vainqueur Tadej Pogacar, le leader de l’équipe Ineos Grenadiers avait confié à l’issue de la course ne pas être dans sa forme normale, et pointe désormais à plus de 8 minutes du maillot jaune Primoz Roglic.

« Je reviendrai pour tenter de le faire à nouveau »