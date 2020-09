Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Egan Bernal sort du silence après son abandon !

Publié le 16 septembre 2020 à 11h35 par A.M.

Après avoir perdu toute ambition au classement général, Egan Bernal a décidé de se retirer du Tour de France. Un choix qu'il justifie.

Le Tour de France perd son tenant du titre. Apparu amoindri ces derniers jours, Egan Bernal a totalement craqué mardi lors de 16e étape à l'issue de laquelle il a terminé dans le Grupetto à 27'27'' du vainqueur, perdant ainsi plus de 10 minutes à l'arrivée sur les leaders. Au classement général, le Colombien pointait donc à la 16e place avec un retard 19'04'' sur Primoz Roglic, le Maillot Jaune. Son coéquipier chez Ineos Grenadiers, Richard Carapaz le devance même au général. Handicapé par des soucis au dos, Egan Bernal a donc décidé d'abandonner.

Les regrets de Bernal