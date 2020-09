Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Kwiatkowski remercie son coéquipier après sa victoire !

17 septembre 2020

Les coureurs du Tour de France affrontaient, ce jeudi, la dernière grande étape de montagne de cette édition. Avec la victoire de Kwiatkowski devant Carapaz, Ineos a dominé la journée. Et le Polonais a remercié son coéquipier pour la victoire.

C'est une première depuis 2014, la Team Ineos ne remportera pas le Tour de France. La défaillance d'Egan Bernal, tenant du titre, a mis un terme aux espoirs du Colombien qui a ensuite abandonné. Après l'échec dans cet objectif primordial, l'équipe britannique n'a pourtant pas baissé les bras. Les coureurs de Dave Brailsford se sont montrés à l'attaque dans les Alpes. Et ce jeudi, Carapaz et Kwiatkowski, qui ont pris l'échappée dans la 18e étape, étaient les plus forts. Les deux coéquipiers se sont débarrassés un à un de tous leurs adversaires pour arriver seuls et ensemble sur la ligne..

« Nous avons un bon esprit d'équipe et nous l'avons montré aujourd'hui »