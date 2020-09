Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Pogacar n’a rien pu faire face à Roglic !

Publié le 17 septembre 2020 à 21h35 par T.M.

Dans cette dernière étape alpestre, Tadej Pogacar n’a rien repris sur Primoz Roglic. Le Slovène n’a pu que constater la supériorité du maillot jaune à l’arrivée.

Après l’arrivée au Col de la Loze, Tadej Pogacar accusait un retard de 57 secondes sur Primoz Rogic. Si le Slovène souhaitait donc remporter le Tour de France, il fallait passer à l’attaque ce jeudi dans la dernière étape alpestre de cette Grande Boucle, l’une des dernières occasion de reprendre du temps pour les favoris. Et si Pogacar a tenté d’accélérer, le maillot jaune n’a eu aucun mal à suivre le rythme. Au final, l’écart reste donc inchangé entre les deux Slovènes, qui occupent toujours les deux premières places du classement général avec 57 secondes.

« Roglic a été le plus fort »