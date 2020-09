Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Face à Roglic, Pogacar refuse de baisser les bras !

Publié le 16 septembre 2020 à 21h35 par T.M.

Sur les terribles pentes du Col de la Loze, Tadej Pogacar a perdu 17 secondes sur Primoz Roglic. Accusant désormais un retard de 57 secondes sur le leader du Tour de France, le Slovène y croit toujours.

Ce mercredi, tout le peloton redoutait l’incroyable ascension du Col de la Loze. Long de près de 21 kilomètres, ce col était l’occasion parfaite pour les cadors de s’expliquer et se disputer le maillot jaune. C’est finalement Miguel Angel Lopez qui a été le plus fort, grimpant à cette occasion sur le podium du Tour de France. En revanche, cela n’a pas bougé aux deux premières places avec Primoz Roglic qui a toujours le maillot, devançant Tadej Pogacer. La seule évolution est finalement l’écart entre les deux Slovènes. En effet, le leader de Jumbo-Visma a confirmé un peu plus sa domination en reprenant 17 secondes à son dauphin, comptant désormais 57 secondes d’avance. Toutefois, malgré ce retard, Pogacar n’abdique pas.

« Cinquante-sept secondes, c'est toujours faisable »