Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Primoz Roglic est heureux après sa nouvelle grande performance

Publié le 16 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Deuxième de la 17ème étape derrière Miguel Angel Lopez, Primoz Roglic était satisfait après avoir grappillé du temps sur son rival Tadej Pogacar.

Primoz Roglic a fait un pas de plus vers la victoire finale. Maillot jaune et leader au classement général, le Slovène n’a pas remporté la 17 ème, mais a accentué son avance sur son dauphin Tadej Pojacar. Deuxième de l’étape, derrière le coureur Astana Miguel Angel Lopez, Primoz Roglic compte désormais 57 secondes d’avance sur son compatriote, troisième ce mercredi lors de cette étape inédite qui s'est terminée par l’ascension du Col de la Loze. Après cette étape éprouvante, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma ne cachait pas sa satisfaction et a tenu à saluer le travail de son coéquipier Sepp Kuss.

« J’ai vu que les autres avaient des problèmes »