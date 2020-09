Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : La réaction de Pogacar après son exploit !

Publié le 19 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Après une étape de contre-la-montre exceptionnelle, Tadej Pogacar a dépassé Primoz Roglic pour s’emparer du Maillot Jaune, à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées.

Alors que le Tour de France semblait lui tendre les bras, Primoz Roglic a tout perdu lors de l’avant-dernière étape, après un contre-la-montre décevante et un exploit retentissant de Tadej Pogacar. Alors qu’il fêtera ses 22 ans ce lundi, le Slovène deviendra demain le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis Henri Cornet, en 1904, qui avait été sacré à 19 ans. Encore choqué de son exploit, le coureur UAE Team Emirates s’est exprimé sur sa victoire.

« Ce n'est pas que moi, c'est toute l'équipe »