Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Roglic se prépare au combat !

Publié le 18 septembre 2020 à 21h35 par La rédaction

A l'aube du contre-la-montre décisif, Roglic et Pogacar peuvent encore gagner ce Tour de France. Maillot jaune depuis la 6e étape, Primoz Roglic donnera tout pour conserver son bien.

C'est un duel fratricide. Primoz Roglic et Tadej Pogacar, compatriotes et amis, s'affronteront ce samedi pour le rêve d'une vie : remporter le Tour de France. Alors que l'expérimenté leader de Jumbo-Visma a affirmé sa domination en montagne, la victoire devrait se jouer sur le contre-la-montre. Les 36 kilomètres entre Lure et la Planche des Belles Filles s'annoncent difficiles. Et au sommet d'un col à 8,5 % de moyenne, un Slovène devrait connaître l'apothéose. A moins que Miguel Angel Lopez, réputé moins bon rouleur et pointé à 1'27'', ne vienne créer une immense surprise.

« La seule chose que j'ai à faire, c'est de me donner au maximum »