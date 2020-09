Cyclisme

Cyclisme : Après les Mondiaux, Julian Alaphilippe annonce des objectifs colossaux !

Publié le 29 septembre 2020 à 16h35 par A.M.

Déjà doté d'un palmarès impressionnant, Julian Alaphilippe, qui vient de remporter les Mondiaux, ne compte toutefois pas s'arrêter en si bon chemin et a encore de grandes ambitions.

Où s'arrêtera Julian Alaphilippe ? Déjà vainqueur de quatre Classiques (Classique Saint-Sébastien, Milan-San Remo, et deux fois la Flèche-Wallonne), le Français peut aussi se targuer d'avoir remporté le maillot à pois sur le Tour de France et d'avoir porté à 17 reprises le Maillot Jaune durant sa carrière. Cinquième au classement général de la Grand Boucle en 2019, Julian Alaphilippe a également cinq étapes de la plus grande course cycliste du monde à son palmarès. Mais depuis dimanche, son palmarès a pris une autre ampleur grâce à sa victoire aux Mondiaux d'Imola. Fort de son maillot arc-en-ciel, le coureur de la Deceuninck-Quick Step, qui ne s'estime pas en mesure de remporter le Tour de France, a encore d'autres grandes ambitions pour la suite de sa carrière.

«Je ne compte pas m'arrêter là»