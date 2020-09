Cyclisme

Cyclisme : Après les Mondiaux, Alaphilippe prend une grosse décision !

Publié le 28 septembre 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que Julian Alaphilippe vient d’être sacré champion du monde, le Français a décidé de prendre quelques jours de repos, faisant ainsi l’impasse sur la Flèche Wallonne.

Régulièrement annoncé parmi les favoris au maillot arc-en-ciel de champion du monde, Julian Alaphilippe avait jusque-là toujours rencontrer un obstacle sur sa route lors des précédents Mondiaux. Mais cette année aura été la bonne pour le Français. A Imola, sur un parcours qui lui convenait à merveille, le protégé de Thomas Voeckler a parfaitement réussi à manoeuvrer dans la dernière ascension pour s’échapper du groupe des favoris et ne jamais être rattrapé. C’est donc seul que Julian Alaphilippe a levé les bras en vainqueur pour être sacré champion du monde. Avec désormais le maillot arc-en-ciel sur les épaules, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a déjà pris de grosses décisions.

« Ce serait un bon choix de faire l’impasse sur la Flèche Wallonne »