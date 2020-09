Cyclisme

Cyclisme : Thomas Voeckler s'enflamme après le titre mondial d'Alaphilippe !

Publié le 27 septembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Voeckler a organisé son équipe autour de Julian Alaphilippe. Un choix payant après la victoire tricolore. Pour la plus grande fierté de l'ancien champion de France.

Un moment inoubliable. En solitaire, Julian Alaphilippe a franchi la ligne de ces Mondiaux en vainqueur. Le leader de l'équipe de France a réalisé un sacré numéro. Une attaque décisive à 12 kilomètres dans les dernières portions de montée et ses adversaires ne l'ont plus jamais revu. Une semaine après le Tour de France, le coureur de Deceuninck-Quick Step est arrivé en grande forme à Imola pour ces championnats du monde. Tout comme ses poursuivants. Wout Van Aert et Marc Hirschi, vainqueurs d'étapes sur la Grande Bocule, s'emparent des deux dernières breloques.

« Je suis très fier des gars »