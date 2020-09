Cyclisme

Cyclisme : Gagner le Tour de France après les Mondiaux ? La réponse d’Alaphilippe

Publié le 28 septembre 2020 à 9h35 par T.M.

Ce dimanche, Julian Alaphilippe a réalisé son rêve en remportant les Mondiaux. Après ce sacre, le Français a été interrogé sur une possible victoire finale sur le Tour de France.

Cela faisait 23 ans qu’un Français n’avait plus été sacré champion du monde. Une disette qui a pris fin ce dimanche avec le succès de Julian Alaphilippe à Imola. Le Français ne s’en était pas caché, les Mondiaux étaient sa grande priorité de la saison. Et au terme d’une course exceptionnelle, le coureur de 28 ans a réalisé le rêve de sa carrière en revêtant le maillot arc-en-ciel. Pendant un an, Alaphilipe arborera fièrement son maillot de champion du monde. Et quel sera désormais le prochain objectif ? Visera-t-il une victoire finale sur le Tour de France, lui qui a déjà porté le maillot jaune pendant 2 semaines en 2019 ? Le principal intéressé a répondu à la question.

« Toujours pas d’actualité »