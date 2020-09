Cyclisme

Cyclisme : Pogacar revient sur sa surprise en remportant le Tour de France !

Publié le 24 septembre 2020 à 21h35 par T.M.

Alors que personne ne l’attendait, Tadej Pogacar a bien remporté le Tour de France. Une surprise pour de nombreux observateurs et même le Slovène a été étonné.

Bien épaulé par son équipe, la Jumbo-Visma, Primoz Roglic a dominé le Tour de France et semblait se diriger tout droit vers une victoire lors de cette édition 2020. Toutefois, le Slovène a finalement craqué lors de l’avant-dernière étape, cédant alors son maillot jaune à Tadej Pogacar. Ayant tenu tête à son compatriote slovène tout au long des trois semaines de compétition, le coureur de l’équipe UAE a survolé le dernier contre-la-montre pour récupérer la tunique de leader. Une surprise pour beaucoup puisque Pogacar, grand talent en devenir, n’était pas beaucoup attendu lors de ce Tour de France.

« Le but était de finir dans le top 10, voire dans le top 5 »