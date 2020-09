Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Primoz Roglic félicite Tadej Pogacar !

Publié le 20 septembre 2020 à 11h35 par T.M.

Bénéficiant d’une avance de 57 secondes sur Tadej Pogacar, Primoz Roglic s’est totalement écroulé sur le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles. A l’arrivée, le Slovène n’a pu que féliciter son compatriote.

Depuis le départ du Tour de France, Primoz Roglic semblait vraiment le plus fort du peloton. Grâce à son équipe, la Jumbo-Visma, le Slovène a tout contrôlé et avec le maillot jaune sur les épaules depuis plusieurs jours déjà, la victoire semblait lui tendre les bras. Ce samedi, il ne restait plus qu’un obstacle avec ce contre-la-montre de La Planche des Belles Filles. Et avec 57 secondes d’avance sur Tadej Pogacar, Roglic n’avait qu’à contrôler. Or, au fil des kilomètres, le maillot jaune n’a fait que s’écrouler quand le coureur de l’équipe UAE volait et a fini par créer l’exploit en endossant le maillot jaune à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées avec désormais plus d’une minute d’avance.

« Je dois juste dire ''chapeau'' à Tadej »