Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : L'équipe de Quintana répond aux accusations de dopage !

Publié le 22 septembre 2020 à 10h35 par Axel Cornic

Emmanuel Hubert, manager général de l'équipe Arkéa-Samsic, s'est exprimé par le biais d'un communiqué au sujet des accusations de dopage qui pèsent sur son équipe.

Le Tour de France s'est terminé dimanche par le succès de Tadej Pogacar, mais continue de faire beaucoup parler. Et comme souvent dans le cyclisme, ce sont les accusations de dopage qui ont pris le pas sur les exploits sportifs. Et alors que le jeune slovène est au cœur des soupçons suite à sa performance historique, c'est bien l'équipe Arkéa-Samsic qui est au cœur d'une polémique d'une plus grande ampleur. En effet, une enquête pour soupçons de dopage a été ouverte et un hôtel de l'équipe française a été perquisitionné. D'après les informations de L'Equipe, les deux personnes en garde à vue sont des proches de l'entourage des frères Quintana, Nairo et Dayer qui ont été entendus dans les locaux de l'Oclaesp (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique). Emmanuel Hubert, manager général de l'équipe Arkéa-Samsic, fait le point sur ces accusations.

Arkéa-Samsic prêt «se désolidariserait» de Quintana si les accusations sont confirmées