Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot n’en a pas fini avec le Tour de France !

Publié le 20 septembre 2020 à 13h35 par T.M.

Thibaut Pinot termine donc ce Tour de France avec un nouveau goût très amer. Un échec qui ne refroidit toutefois pas le coureur de la Groupama-FDJ pour la suite de son aventure avec la Grande Boucle.

Après avoir quitté le Tour de France en larmes en 2019, Thibaut Pinot avait réussi à se remettre de cet échec pour revenir plus fort en 2020. Cette année, le coureur de la Groupama-FDJ se présentait à Nice avec de grandes ambitions et le rêve de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Mais tout s’est écroulé dès la première étape avec une chute. Alors que Pinot avait repris normalement la course par la suite, cela a tout de même laissé des traces. Touché au sacrum, Pinot a cédé dès les premières ascensions du Tour de France. Rapidement, le Français a donc dû faire une croix sur son rêve de remporter la Grande Boucle. Pour autant, il compterait bien prendre sa revanche à l’avenir.

« Mon histoire avec cette course n'est pas finie »

L’histoire de Thibaut Pinot sur le Tour de France est très compliqué. Malgré un podium en 2014, les pépins se sont multipliées au fil des éditions. toutefois, le coureur de la Groupama-FDJ compte bien revenir sur les routes de la Grande Boucle. « Je ne retiens pas grand-chose de positif de ce Tour. J'espère simplement qu'il va m'endurcir. Mais mon histoire avec cette course n'est pas finie, j'espère qu'elle n'est pas finie. L'an prochain, normalement, je serai au départ du Tour », a concédé Pinot, rapporté par L’Equipe.