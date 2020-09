Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : L’incroyable confidence de Pogacar sur sa victoire

Publié le 21 septembre 2020 à 13h35 par T.M.

Alors que Tadej Pogacar vient de remporter le Tour de France, le Slovène a révélé qu’il s’imaginait déjà finir deuxième derrière Primoz Roglic.

Auteur d’un très bon Critérium du Dauphiné, Tadej Pogacar était cité parmi les prétendants à la victoire finale du Tour de France. Et pour sa première participation, le Slovène de l’équipe UAE a réalisé l’exploit de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Une tunique récupérée un jour seulement avant l’arrivée à Paris. En effet, c’est lors de l’avant-dernière étape, le contre-la-montre de la Planche des Belles Filles, que Pogacar a réalisé l’impensable. En effet, accusant un retard de 57 secondes sur Primoz Roglic à l’arrivée, il a finalement repris près de 2 minutes à son compatriote. Un exploit que même lui n’avait pas pensé possible.

« C’était fini dans ma tête… »