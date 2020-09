Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : La mise au point musclée de Quintana sur les accusations de dopage !

Publié le 23 septembre 2020 à 10h35 par A.M.

Visé par une enquête au sujet d'une éventuelle consommation de produits dopants, Nairo Quintana est sorti du silence et assure être un coureur propre.

Dix-septième du Tour de France, Nairo Quintana fait l'objet d'accusations de dopage. Sa chambre d'hôtel a fait l'objet d'une perquisition mercredi 16 septembre dernier, à Méribel et deux membres de son entourage serait toujours en garde à vue. Une information confirmée par Emmanuel Hubert, manager général de l'équipe Arkéa-Samsic, tandis que le parquet a révélé que des « produits de santé, dont des médicaments, et une méthode pouvant être qualifiée de dopante » avaient été retrouvés durant cette perquisition. Par le biais d'un communiqué publié sur son compte Twitter , le Colombien a fermement démenti l'usage de produits dopants.

«J'ai été un coureur propre durant toute ma vie sportive»