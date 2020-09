Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le message fort de Pogacar à Primoz Roglic !

Publié le 21 septembre 2020 à 11h35 par T.M.

Alors que Tadej Pogcar a donc privé Primoz Roglic de son premier Tour de France, le Slovène a tenu à faire passer un message à son compatriote.

Avec 57 secondes d’avance sur Tadej Pogacar avant le contre-la-montre de la Planche des Belles Filles, Primoz Roglic, maillot jaune sur les épaules, semblait se diriger tout droit vers la victoire finale sur le Tour de France. Mais alors que la Jumbo-Visma avait tout contrôlé jusque-là, c’est le Slovène qui a, individuellement, craqué. En effet, Roglic est totalement passé au travers de cette 20ème étape, voyant Pogacar, qui a lui survolé ce chrono, lui chiper le maillot jaune de leader. Une terrible désillusion pour le coureur de 30 ans qui s’imaginait déjà lever les bras en vainqueur sur les Champs-Elysées. Alors que Primoz Roglic est finalement monté sur la deuxième marché du podium, Tadej Pogacar a tout de même tenu à lui rendre hommage.

« Primoz est un champion, il va se relever »