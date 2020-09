Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le patron de Thibaut Pinot annonce la couleur pour la prochaine édition !

21 septembre 2020

Manager de la formation Groupama-FDJ, Marc Madiot est revenu sur le Tour de France de Thibaut Pinot et se projette déjà sur la prochaine édition.

Le Tour de France 2020 s’est finalement terminé dès la première étape pour Thibaut Pinot. Victime d’une chute sur les routes de Nice, le coureur de la Groupama-FDJ a souffert d’hématomes et d’une inflammation du sacrum sans fracture. Malgré des douleurs vives, Thibaut Pinot a réussi a terminé la course et à arriver sur les Champs-Elysées, mais loin derrière le vainqueur Tadej Pogacar (29 ème à presque 2H du Slovène). Durant le Tour de France, le Français avait du mal à cacher sa déception et s’interrogeait sur la suite de sa carrière : « Aujourd'hui, c'est peut-être un tournant dans ma carrière, poursuit Thibaut Pinot. C'est trop d'échecs pour moi. J'ai toujours dit que le vélo, c'était se battre, prendre du plaisir, gagner des courses. Il y a trop d'échecs pour moi en ce moment. »

« Je pense qu'on sera là pour le classement général l'an prochain »