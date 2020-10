Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe fait son mea culpa...

Publié le 5 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Vaincu au sprint sur la ligne, puis déclassé au 5e rang, Julian Alaphilippe est passé tout proche d’accrocher son deuxième monument à Liège. Le champion du monde est revenu sur sa fin de course frustrante.

Julian Alaphilippe était tout proche du happy-end tant souhaité, qui s’est finalement transformé en gros loupé. Après une chute dans le peloton à 80km de l’arrivée, le porteur du maillot arc-en-ciel a su se remettre en selle pour faire partie de l’échappée gagnante de ce Liège-Bastogne-Liège. Aux côtés d’autres cadors comme Marc Hirschi, Tadej Pogacar et Matej Mohoric, le Français pensait l’avoir emporté au sprint, levant même les bras avant la ligne, pour se faire finalement devancer par Primoz Roglic, lui aussi dans le groupe de tête. Pire encore, Alaphilippe sera finalement rétrogradé au 5e rang pour avoir coupé la route de Marc Hirschi, l’empêchant de lutter dans le sprint final.

« J’assume l’entière responsabilité »