Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet donne des nouvelles après le Tour de France

Publié le 2 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Après avoir quitté le Tour de France sur abandon après une commotion cérébrale, Romain Bardet fera prochainement son retour sur les routes. L’Auvergnat a donné des nouvelles rassurantes, et se montre ambitieux pour ses dernières sorties avec AG2R.

Nous l’avions quitté meurtri sur le Tour de France, contraint à l’abandon après une chute lui ayant provoqué une commotion cérébrale. Mais désormais, Romain Bardet va mieux ! L’Auvergnat fera son retour à la compétition le 7 octobre à l’occasion de la Flèche Brabançonne en enchaînera avec Paris-Tours le 11 octobre. Deux courses qui seront parmi ses dernières sous les couleurs d’AG2R-La Mondiale, équipe avec laquelle il a notamment vécu ses plus belles heures sur la Grande Boucle. Celui qui courra en 2021 pour l’équipe Sunweb s’est confié sur son état de santé pour Cyclism’Actu TV .

« Le sport commençait à me manquer »