Cyclisme

Cyclisme : Geraint Thomas annonce la couleur pour le Giro !

Publié le 1 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Absent du Tour de France avec Ineos Grenadiers, Geraint Thomas sera toutefois le leader de l’équipe anglaise sur le Giro. Enthousiaste, le Gallois s’annonce prêt pour jouer la gagne.

L’annonce avait surpris son monde. Le Tour de France 2020 s’est déroulé sans deux de ses anciens vainqueurs, Christopher Froome et Geraint Thomas. Les deux Britanniques incarnant la vieille garde de la Team Ineos-Grenadiers, ils n’ont pas été alignés sur la Grande Boucle . Le Gallois fait toutefois son retour sur un Grand Tour à l’occasion du Giro, qui débutera ce samedi au départ de Monreale. C’est la première fois que Geraint Thomas part à la conquête du maillot rose depuis 2017, une édition au cours de laquelle il avait dû abandonner.

Thomas « plus motivé que jamais »