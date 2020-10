Cyclisme

Cyclisme : Peter Sagan affiche ses ambitions pour le Giro !

Publié le 2 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors qu'il a terminé le Tour de France sans victoire, Peter Sagan sera au départ du Tour d'Italie ce samedi. Comme sur la Grande Boucle, le Slovaque visera des étapes et le classement par points.

C'est une première attendue par tout un pays. Après avoir participé aux 9 derniers Tour de France et à 4 Vuelta, Peter Sagan fera ses débuts au Giro ce samedi. Lancé chez les professionnels par la Liquigas en 2010 et ancien équipier de Vincenzo Nibali, le Slovaque jouit d'une très belle côte en Italie. Le triple champion du monde sort d'un Tour de France compliqué. Aucune victoire d'étape. Surtout, pour la première fois de sa carrière, le maillot vert à échapper à la régulière à Sagan. Septuple vainqueur du classement par points, son seul échec datait de 2017 après avoir été disqualifié à la quatrième étape.

« Je vais essayer de gagner quelques étapes »