Cyclisme : Julian Alaphilippe annonce la couleur pour Liège-Bastogne-Liège !

Publié le 4 octobre 2020 à 13h35 par T.M.

Tout juste sacré champion du monde, Julian Alaphilippe est au départ ce dimanche de Liège-Bastogne-Liège. Le Français a fait le point sur ses sensations.

Après avoir fait l’impasse sur La Flèche Wallone, c’est sur Liège-Bastogne-Liège que Julian Alaphilippe fait son grand retour. Et désormais, le Français va être scruté de très près, lui qui porte désormais le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step a réalisé son rêve à Imola et aborde désormais les Classiques avec un nouveau statut. Son maillot de champion du monde sur les épaules, Alaphilippe sera donc très attendu ce dimanche sur Liège-Bastogne-Liège. Et malgré cette pression, le principal intéressé ne semble pas être boulversé.

« Je me sens plutôt relax »