Cyclisme

Cyclisme : Marc Madiot s’enflamme après la nouvelle victoire d'Arnaud Démare !

Publié le 8 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Ce jeudi, Arnaud Démare a remporté, au sprint, sa deuxième victoire sur le Tour d’Italie lors de la 6e étape. De quoi donner des ailes à son manager, Marc Madiot.

Il y avait lui et les autres. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s’est imposé lors de la 6e étape du Giro entre Castrovillari et Matera (188 km), devant Michael Matthews et Fabio Felline. Le champion de France de 29 ans a lancé son sprint en force et a déposé tous ses adversaires. Arnaud Démare remporte ainsi sa deuxième victoire d’étape en Italie après avoir déjà levé les bras il y a deux jours. Son manager, Marc Madiot, n’en a pas raté une miette et a été très élogieux envers son coureur.

« Je lui tire mon chapeau ! »