Cyclisme

Cyclisme : Arnaud Démare s'enflamme après sa victoire sur le Giro !

Publié le 6 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur au sprint, Arnaud Démare s’est imposé lors de la 4e étape du Tour d’Italie. Le coureur de la team Groupama-FDJ est revenu sur ce final dans lequel il pensait avoir perdu.

Après une 3e étape du Tour d'Italie chaotique qui a provoqué de la casse parmi les favoris, l’étape de ce mardi s’est réglée entre sprinteurs ! Après une seule et unique ascension dans laquelle l’équipe Bora-Hansgroe de Peter Sagan a épuré le peloton, c’est Arnaud Démare qui s’est imposé dans le final à Villafranca Tirrena, devant le Slovaque et Davide Ballerini, au prix d’une magnifique photo-finish. Décidément en grande forme, le coureur de la Groupama-FDJ réalise ici sa première victoire sur le Giro, mais déjà sa 11e de la saison. Pourtant le Beauvaisien a bien cru louper le coche sur la ligne.

« La même impression qu’à Paris-Nice »