Cyclisme : La déception de Geraint Thomas après sa terrible blessure !

Publié le 6 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Inscrit sur le Giro pour gagner un deuxième Grand Tour, Geraint Thomas a perdu tout espoir ce lundi. Contraint à l'abandon, le coureur d'Ineos-Grenadiers est revenu sur sa blessure.

Un fait de course anodin, aux lourdes conséquences. Dans la troisième étape du Giro, les coureurs affrontaient l'Etna. La première confrontation entre les favoris. Si Adam Yates a concédé plus de quatre minutes à Jhony Caicedo, l'addition a été beaucoup plus lourde pour Geraint Thomas. Victime d'une chute avant le départ réel de l'étape, en glissant sur bidon, le coureur d'Ineos-Grenadiers a été lâché très tôt avant de concéder plus de dix minutes au sommet. Le vainqueur du Tour de France 2018 a abandonné tout espoir au général, avant d'abandonner tout simplement ce Giro.

« Je savais que quelque chose n'allait pas »