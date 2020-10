Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe ironise après sa dernière victoire !

Publié le 8 octobre 2020 à 10h35 par T.M.

Après sa mésaventure sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a réussi à relever la tête en remportant ce mercredi La Flèche Brabançonne. Mais alors que le champion du monde s’est encore fait peur sur la ligne d’arrivée, il a préféré en rire.

Alors que la victoire lui tendait les bras sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe, qui a au final été déclassé, s’était fait devancer d’un cheveu sur la ligne d’arrivée par Primoz Roglic après avoir levé les bras trop tôt. Une mésaventure que le champion du monde souhaitait vite mettre derrière lui. Ce mercredi, le Français a ainsi pris le départ de La Flèche Brabançonne et cette fois, il a bien levé les bras en vainqueur. Toutefois, comme sur Liège-Bastogne-Liège, Alaphilippe a crié victoire un peu tôt et aurait encore une fois pu se faire devancer sur la ligne. Ce qui n’a pas manqué de le faire réagir et il a ironisé à ce sujet.

« C’était pour ajouter un peu de suspense »