Cyclisme

Cyclisme : Peter Sagan fracasse Arnaud Démare et son équipe !

Publié le 11 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Après une arrivée houleuse ce vendredi, Peter Sagan a été devancé par Arnaud Démare. Mais le triple champion du monde ne digère toujours pas le déroulement de ce sprint.

Alex Dowsett a remporté la huitième étape du Giro ce samedi. Le Britannique a devancé ses compères d'échappée. Piégé, le peloton est arrivé près de 14 minutes plus tard, sans plus rien à se jouer. Et les tensions entre sprinteurs ont été relancées. Notamment entre Peter Sagan et Arnaud Démare. Alors que ce samedi les deux hommes ne se sont pas affrontés, l'arrivée de vendredi, aussi, fait des remous. A Brindisi, le coureur de Groupama-FDJ s'est imposé devant le triple champion du monde. Mais les vagues dans le sprint final du maillot cyclamen ont laissé le Slovaque amer.

« Les Groupama-FDJ manquent de cran, Démare m'aurait poussé dans les barrières »