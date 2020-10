Cyclisme

Cyclisme : Arnaud Démare livre les secrets de sa victoire sur le Giro !

Publié le 9 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur de la septième étape, Arnaud Démare s'impose comme le meilleur sprinteur de ce Giro. Mais le Français est aussi très reconnaissant envers ses coéquipiers.

Et de trois ! Arnaud Démare est en forme sur ce Giro. Au sprint, le champion de France s'est adjugé la septième étape en devançant Peter Sagan. Impressionnant, le coureur de Groupama-FDJ s'est également fait une frayeur avant de rejoindre Brindisi. Les sprinteurs et leurs coéquipiers ont frotté pour préparer le final. Peu importe, l'issue est restée la même. Arnaud Démare a remporté son troisième succès en autant d'arrivées massives.

« Mes équipiers sont énormes »