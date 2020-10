Cyclisme

Cyclisme : L'annulation de Paris-Roubaix fait des déçus !

Publié le 9 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

L’information est tombée ce vendredi, Paris-Roubaix n’aura pas lieu ! En raison de la dégradation de la situation sanitaire en France, « L’Enfer du Nord » est définitivement annulé pour 2020. Une déception pour Christian Prudhomme.

Les pavés étaient au programme du 25 octobre, ils ne seront finalement pas empruntés cette année. Via un communiqué, l’organisation de Paris-Roubaix a annoncé ce vendredi l’annulation pure et simple de la course, suite au basculement en alerte maximale de la métropole de Lille, dans la crise du Covid-19. Une déception évidente pour les nombreux coureurs qui avaient coché « L’Enfer du Nord » dans leur calendrier, mais aussi pour Christian Prudhomme, directeur de la course.

« La plus belle des classiques »