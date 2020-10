Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe annonce la couleur pour le Tour des Flandres !

Publié le 8 octobre 2020 à 14h35 par T.M.

Pour la première fois, Julian Alaphilippe sera au départ du Tour des Flandres les 18 octobre prochain. Un rendez-vous sur lequel s’est prononcé le champion du monde.

En cette année 2020 chamboulée à cause du coronavirus, l’objectif de Julian Alaphilippe était très clair et connu de tous. Malgré sa présence au départ du Tour de France, le Français avait dans son objectif les Mondiaux ainsi que les différentes Classiques. A Imola, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a réalisé le rêve de sa carrière en étant sacré champion du monde. Désormais, c’est avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules qu’il aborde les Classiques. Si cela ne s’est pas très bien passé sur Liège-Bastogne-Liège, Alaphilippe s’est bien repris ce mercredi en remportant La Flèche Brabançonne. Une excellente préparation pour le Tour des Flandres, qu’il disputera pour la première fois de sa carrière.

« Je ne ferai pas partie des favoris »