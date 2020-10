Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe reçoit un message fort avant son nouveau défi !

Publié le 18 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

Pour sa première participation au Tour des Flandres, Julian Alaphilippe se présentera avec son maillot arc-en-ciel. Ambitieux, le Français pourra compter sur une équipe forte et en confiance.

Vainqueur de Milan-San Remo en 2019, sur le podium de Liège-Bastonne-Liège et du Tour de Lombardie, Julian Alaphilippe s'attaque désormais à un quatrième Monument : le Tour des Flandres. Il ne manquera plus que Paris-Roubaix. Pour sa première grande flandrienne - classique pavé, le coureur de 28 ans sera entouré par une équipe très forte. Lampaert, Stybar, Asgreen et Sénéchal pourraient être des leaders dans d'autres formations. Mais le collectif a toujours été la force de la Deceuninck-Quick Step. Malgré son échec à Liège, Julian Alaphilippe arrive en confiance fort de son titre de champion du monde et sa victoire sur la Flèche Brabançonne.

« Julian Alaphilippe est évidemment notre leader »