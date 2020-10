Cyclisme

Cyclisme : Arnaud Démare encensé par ses coéquipiers !

Publié le 14 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 14 octobre 2020 à 21h36

Ce mercredi, Arnaud Démare a remporté une quatrième étape sur le Tour d’Italie. Le sprinter français a été félicité par ses coéquipiers.

Arnaud Démare n’en finit plus de gagner. Le champion de France s’est, de nouveau, imposé lors de la 11e étape du Tour d’Italie entre Porto Sant'Elpidio et Rimini (182 km). Le coureur de Groupama-FDJ est bien le meilleur sprinter de ce Giro. Il compte maintenant 220 points au classement du maillot cyclamen (meilleur sprinter), devant le Slovaque, Peter Sagan, deuxième avec 184 unités. Arnaud Démare a, à nombreuses reprises, remercié ses coéquipiers pour le travail fourni. Ils lui ont rendu la pareille.

« Arnaud est vraiment un grand coureur »