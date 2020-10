Cyclisme

Cyclisme : Le message fort d'Arnaud Démare après sa quatrième victoire sur le Giro !

Publié le 14 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Arnaud Démare vient de remporter sa 4e victoire sur le Tour d’Italie, ce mercredi, lors de la 11e étape entre Porto Sant'Elpidio et Rimini (182 km). Le coureur français a encore tenu à remercier ses coéquipiers pour le travail accompli.

Et de quatre pour Arnaud Démare. Le champion de France n’en finit plus de gagner sur les routes italiennes. Ce mercredi, le coureur de l’équipe Groupama-FDJ a, de nouveau, levé les bras sur la ligne d’arrivée à Rimini. Après un excellent travail de ses équipiers pour l’amener parfaitement au sprint, Arnaud Démare a fini le boulot et remporté l’étape devant Peter Sagan et José Alvaro Hodeg. Pour son premier Tour d’Italie, le coureur de 29 ans signe déjà son 4e succès. Il porte plus que jamais le maillot cyclamen de meilleur sprinter du Giro. Un travail d’équipe.

« Le travail paye et aujourd’hui, on récolte les fruits »