Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome affiche ses ambitions pour 2021 !

Publié le 12 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome a été victime d'une terrible chute l'an dernier. Mais le coureur d'Ineos-Grenadiers conserve des objectifs élevés : revenir au sommet.

Chris Froome a fait trembler la planète cyclisme. D'abord vainqueur de quatre Tour de France, le coureur britannique s'est imposé comme un des grands champions de la décennie. Et puis, plus tristement, avec sa chute sur le Critérium du Dauphiné en 2019. Victime de nombreuses fractures et notamment au bassin, la carrière de Froome aurait pu s'arrêter de la pire des manières. Mais, à force de résilience, le champion de 35 est revenu sur les routes. La saison prochaine, le Britannique courra pour Israel Start-Up Nation après 10 ans passés chez Sky / Ineos.

« Je crois pouvoir revenir au plus haut niveau »