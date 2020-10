Cyclisme

Cyclisme : Une grande menace est brandie à l'équipe de Quintana face aux accusations de dopage !

Publié le 8 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Soupçonnée de dopage à l’issue du Tour de France, l’équipe cycliste Arkéa-Samsic est dans la tourmente. Le directeur général du sponsor voudrait tout simplement cesser de soutenir l’équipe si le dopage était avéré.

L'enquête est toujours en cours. Lors d’une perquisition à l’hôtel des coureurs d’Arkéa-Samsic sur le dernier Tour de France, « une méthode pouvant être qualifiée de dopante » aurait été découverte. Le grimpeur colombien, Nairo Quintana, et son frère Dayer Quintana, seraient notamment suspectés. Une enquête a été ouverte pour juger de ces faits de dopage présumés et l’équipe bretonne, Arkéa-Samsic, est désormais dans l’attente du verdict et pourrait être exclue de toute compétition.

«S’il y a mise en examen, on arrête»