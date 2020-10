Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe dévoile son plan pour le Tour des Flandres !

Publié le 17 octobre 2020 à 9h35 par T.M.

Ce dimanche, Julian Alaphilippe disputera son premier Tour des Flandres. Et le champion du monde n’y va pas forcément avec l’objectif de gagner.

Après avoir rempli son grand objectif de la saison en remportant les Championnats du monde, Julian Alaphilippe est désormais en pleine période des Classiques. Et ce dimanche, le porteur du maillot arc-en-ciel a un grand rendez-vous. En effet, pour la première fois de sa carrière, le coureur de la Deceuninck-Quick Step sera au départ du Tour des Flandres. Alors qu’ils sont beaucoup à vouloir le voir lever les bras en vainqueur à l’arrivée de ce Monument, Alaphilippe n’a pas forcément les mêmes objectifs, puisqu’il pourrait plutôt jouer le rôle de coéquipier de luxe.

« Je serai là pour que quelqu’un d’entre nous gagne »