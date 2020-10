Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe dévoile ses ambitions pour le Tour des Flandres !

Publié le 14 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après le terrible échec sur Liège-Bastonne-Liège, Julian Alaphilippe s'attaque à un nouveau Monument du cyclisme. Au Tour des Flandres, le champion du monde entend découvrir avec relâchement.

En quelques semaines, Julian Alaphilippe a presque tout vécu. Champion du monde au terme du course maîtrisé, le coureur Deceuninck-Quick Step a réalisé un rêve. Avec la volonté d'enchaîner sur Liège-Bastonne-Liège. Double vainqueur de la Flèche Wallonne, Alaphilippe n'avait jamais réussi à lever les bras sur la Doyenne. Avant cette année. Sorti dans le bon groupe, le puncheur de 28 ans pensait s'être enfin imposé et ajouté un deuxième Monument à son palmarès après Milan-San Remo en 2019. Mais Julian Alaphilippe a célébré trop tôt, s'est fait doublé sur la ligne et a été déclassé pour une vague dans le sprint. Un final à oublier.

« C'est important pour moi de me détacher de toute pression »