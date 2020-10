Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe en rajoute une couche avant le Tour des Flandres !

Publié le 16 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Julian Alaphilippe découvrira le Tour des Flandres ce dimanche pour ce qui devrait être sa dernière course de l’année. Le porteur du maillot arc-en-ciel, très sollicité avant le jour J, persiste sur son enthousiasme et ses ambitions.

Julian Alaphilippe semble avoir du feu dans les jambes à deux jours du Tour des Flandres ! Pour sa première apparition sur le Ronde , le tout récent champion du monde arrive en confiance, après sa victoire sur la Flèche Brabançonne mercredi dernier. Au sein d’une équipe Deceuninck-Quick Step taillée pour jouer la victoire finale, le Français ne jouera pas obligatoirement les premiers rôles, en tant que néophyte de l’épreuve. Pourtant c’est bien lui qui semble attirer tous les regards.

« Aller chercher le plus beau résultat possible »