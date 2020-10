Cyclisme

Cyclisme : Ce bel hommage rendu à Peter Sagan !

Publié le 14 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Déjà victorieux à 3 reprises sur le Tour d’Italie, Arnaud Démarre n’a pu lutter pour la gagne ce mardi lors de la 10e étape, remportée par Peter Sagan. Le sprinteur de la Groupama-FDJ a tenu à féliciter le Slovaque.

Il n’y arrivait décidément pas au sprint, il a donc décidé d’aller se la chercher tout seul ! Après 15 mois de disette, Peter Sagan a retrouvé la victoire, en s’imposant en solitaire lors de la 10e étape du Tour d’Italie, à Tortoreto. Parti dès les premiers kilomètres de l’épreuve, le leader de la Bora-Hansgroe a fait faux bond à ses compagnons d’échappée pour lever les bras sur le Giro, une première dans sa carrière. En marge de la course, Peter Sagan est revenu sur sa victoire, et a annoncé refaire surface dans la course au maillot cyclamen, détenu par Arnaud Démarre.

Démare vaincu mais beau joueur