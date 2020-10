Omnisport

Biathlon, le fléau du dopage

Publié le 23 octobre 2020 à 18h51 par La rédaction mis à jour le 23 octobre 2020 à 18h58

Alors que le biathlète norvégien Johannes Thingnes Bø se dit prêt à prendre la relève de Martin Fourcade comme porte-étendard de la lutte contre le dopage, l’actualité nous rappelle à quel point ce combat est primordial. Un combat pour l’honnêteté et la santé des athlètes qui ne doit cependant pas basculer dans des excès qui risqueraient de lui faire perdre sa crédibilité.

La relève est assurée

Cinq fois champion olympique, sept fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde et treize fois champion du monde : Martin Fourcade restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs — si ce n’est le meilleur — biathlètes de l’histoire. Mais on se souviendra également de lui pour son combat sans répit contre le dopage ; qu’il partageait avec son alter ego féminin Gabriela Koukalova. Or, maintenant que les deux champions ont pris leur retraite — le Français en mars 2020, la Tchèque en mai 2019 — qui va reprendre le flambeau de la lutte contre ce fléau qui frappe le biathlon, au même titre que les autres sports ?



Interrogé par le quotidien norvégien Dagbladet, le triple champion du monde Johannes Thingnes Bø s’est dit prêt, en exprimant son engagement en ces termes : « Il est important d’avoir des gens qui prennent position. Jusqu’à présent, je pense que [Martin Fourcade et Gabriela Koukalova] ont fait un excellent travail pour notre sport et puisqu’ils ont pris leur retraite, de nouveaux visages doivent leur succéder ». La relève est donc assurée, et Martin Fourcade peut profiter de sa retraite bien méritée l’esprit tranquille, la lutte contre le dopage étant une guerre de longue durée qui loin est loin d’être finie, comme nous le rappelle l’actualité récente.



Ainsi, pas plus tard que le 29 septembre dernier, le Dr Mark Schmidt, interpellé en Allemagne cet été, a reconnu devant le tribunal de Munich les faits de dopage dont il était accusé : il a avoué être l’instigateur d’un réseau de dopage par transfusion sanguine impliquant des cyclistes et des fondeurs, et ce depuis 2012. Dans une déclaration lue par son avocat, il a cependant affirmé n’avoir jamais mis les athlètes en danger et ne pas s’être enrichi par ces opérations illégales, les 5 000 à 30 000 euros d’« honoraires » qu’il réclamait pour ses services illégaux ne servant selon lui qu’à couvrir ses frais. Les accusations remonteraient aux Championnats du monde de ski nordique de 2019 qui se sont tenus à Seefeld, en Autriche. Cinq athlètes avaient alors été arrêtés pour dopage, et les amateurs de cette discipline ont en mémoire la triste vidéo dans laquelle on voit le skieur autrichien Max Hauke s’effectuer lui-même une transfusion sanguine.

Gare à l’excès de zèle