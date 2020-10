Tennis

Tennis : Gaël Monfils prend rendez-vous pour les Jeux Olympiques de 2024 !

Publié le 28 octobre 2020 à 9h35 par T.M.

Bien que Gaël Monfils connaisse une période très compliquée, le Français ne semble pas vouloir s’arrêter de sitôt, voyant encore loin dans le temps…

Auteur d’un très bon début d’année, Gaël Monfils n’était toutefois plus le même après la reprise post-confinement. En effet, pour le Français, les déconvenues se sont multipliées. Il vient d’ailleurs d’abandonner lors du tournoi de Vienne et a profité d’une conférence de presse pour annoncer dans la foulée qu’il mettait un terme à sa saison. « Le confinement m’a éteint, je suis revenu sans confiance, ça m’a fait beaucoup de mal, je n’ai pas réussi à bien m’adapter, à faire les bons choix sur mon retour. Donc, je préfère mettre un terme à ma saison, je ne ferais pas Bercy. Je veux rattaquer 2021 à bloc », a confié Monfils pour la presse.

« Je me vois bien jouer jusqu’à 40 ans »